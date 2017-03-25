Россия уничтожила все запасы зомана

На спецполигоне в Удмуртии в субботу были уничтожили последние запасы отравляющего вещества зоман на территории России.

По данным начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковника Валерия Капашина, всего на объекте "Кизнер" было ликвидировано 1395 тонн зомана в 521505 боеприпасах, сообщают «Вести.ру»

Таким образом, Россия полностью уничтожила свои запасы иприта и зомана. Зоман относится к отравляющим веществам нервно-паралитического действия.