Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Россия уничтожила все запасы зомана
На спецполигоне в Удмуртии в субботу были уничтожили последние запасы отравляющего вещества зоман на территории России.
По данным начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковника Валерия Капашина, всего на объекте "Кизнер" было ликвидировано 1395 тонн зомана в 521505 боеприпасах, сообщают «Вести.ру».
Таким образом, Россия полностью уничтожила свои запасы иприта и зомана. Зоман относится к отравляющим веществам нервно-паралитического действия.
Оставить комментарий