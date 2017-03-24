Скончался лётчик-испытатель Степан Микоян

О дате и месте прощания со Степаном Микояном пока не сообщается.

Микоян родился в Тбилиси в Грузии. Он был старшим сыном советского государственного деятеля, Героя Социалистического Труда – Анастаса Ивановича Микояна

В 1941 году Степан Микоян выпустился из Качинской военной авиационной школы летчиков, в декабре 1941 года уже воевал в качестве летчика-истребителя. В 1942 его наградили орденом Красного Знамени. Войну летчик закончил в звании капитана на должности командира звена истребительного полка.

23 года Микоян занимался государственными испытаниями боевых самолетов марки «МиГ», и в 1975 году был удостоен звания Героя Советского союза.

Микоян летал до 56 лет, за это время он освоил 102 типа летательных аппаратов.