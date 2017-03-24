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Скончался лётчик-испытатель Степан Микоян

Скончался Степан Микоян
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В пятницу, 24 марта, скончался Герой Советского союза, Заслуженный лётчик-испытатель СССР, генерал-лейтенант авиации Степан Микоян. Летчик умер на 95-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Российской самолётостроительной корпорации (РСК) «МиГ». «Коллектив Корпорации «МиГ» выражает глубокие соболезнования семье и всем, кто близко знал Степана Анастасовича. Его уход – это потеря для всей отечественной авиации. Он прожил долгую и достойную жизнь. Его имя навсегда останется в истории авиации и в нашей памяти», - указано в сообщении организации.
О дате и месте прощания со Степаном Микояном пока не сообщается.
Микоян родился в Тбилиси в Грузии. Он был старшим сыном советского государственного деятеля, Героя Социалистического Труда – Анастаса Ивановича Микояна.
В 1941 году Степан Микоян выпустился из Качинской военной авиационной школы летчиков, в декабре 1941 года уже воевал в качестве летчика-истребителя. В 1942 его наградили орденом Красного Знамени. Войну летчик закончил в звании капитана на должности командира звена истребительного полка.
23 года Микоян занимался государственными испытаниями боевых самолетов марки «МиГ», и в 1975 году был удостоен звания Героя Советского союза.
Микоян летал до 56 лет, за это время он освоил 102 типа летательных аппаратов.
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