Российская армия скоро получит гиперзвуковое оружие и ЗРС С-500

Вооруженные силы России в ближайшем будущем получат военную технику на новых физических принципах, гиперзвуковое оружие, а также зенитную ракетную систему нового поколения С-500, заявил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" помощник президента России по вопросам ВТС Владимир Кожин

"То, что продается (российское оружие на экспорт) — это все-таки уже сегодняшний день, а мы работаем над тем, чтобы российская армия обладала самым современным оружием: на подходе уже комплексы С-500, оружие на новых физических принципах, гиперзвуковое и так далее. Это всё не дискуссии – это реалии сегодняшнего дня", — сказал он.

С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная ЗРС способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.

Система имеет радиус поражения 600 километров и будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящий на вооружении ЗРК С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability 3.