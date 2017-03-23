Испытания новой версии «Ночного охотника» попали на видео

Испытания новой версии боевого вертолета Ми-28УБ "Ночной охотник", совершенствование которого продолжается на вертолетном заводе имени Миля , попали на видео. Ролик в Сеть выложили журналисты ТК "Звезда".

Ми-28УБ - это вертолет с двойным управлением, который специально создали для обучения будущих военных летчиков армейской авиации пилотированию боевого вертолета Ми-28Н "Ночной охотник". При этом учебная машина сохраняет все функции ударного геликоптера, то есть может использоваться по прямому назначению на поле боя.

Основным отличием Ми-28УБ от Ми-28Н является двойная гидромеханическая система управления, которая позволяет управлять машиной как из кабины летчика, так и из кабины летчика-оператора, выполняющего функции инструктора. Это позволяет упростить процесс подготовки вертолетчиков и гарантировать выполнение боевых задач: в случае если пилот будет ранен или убит, второй член экипажа может взять управление на себя.

Кроме того, в новом вертолете кабина инструктора увеличена, расширена верхняя часть фонаря кабины летчика, изменена конфигурация энергопоглощающих кресел. Изменения также коснулись и бортовых систем машины. В частности, Ми-28УБ получил надвтулочную РЛС, которая позволяет оператору распознавать цели на большем расстоянии.

Среди преимуществ вертолета - устойчивость к боевым повреждениям, что достигается за счет применения новейших материалов и конструктивных решений. Лопасти несущего винта вертолета сделаны из композитных материалов, что позволяет безопасно завершить полет при попадании в них снарядов калибра 20-30 мм. Конструкция топливной системы исключает взрыв или возгорание топлива в баках.

Напомним, что первый демонстрационный полет опытного образца учебно-боевого вертолета состоялся 9 августа 2013 года на аэродроме оборонного предприятия в Ростове-на-Дону, где данные машины производят.