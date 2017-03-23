СМИ: «Калашников» получил исключительные права на трехмерное изображение АК-47

Концерн «Калашников» зарегистрировал автомат АК-47 в 21 классе товаров, получив исключительные права на все трёхмерные фигуры, изображающие данное оружие.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заявку концерна в Роспатент

Отмечается, что помимо огнестрельного оружия указаны холодное оружие, оружие для пейнтбола, пневматические винтовки, ночники, изделия парфюмерные и косметические в твёрдой форме, брелки и другие категории.

По данным газеты, продавцы оружия для страйкбола уже получили претензии, в которых указано, что «Калашников» имеет исключительные права на бренд АК и промышленные образцы, а также объёмные товарные знаки.

Ранее сообщалось, что «Калашников» намеревается войти в игровую индустрию, в связи с чем им было зарегистрировано 27 товарных знаков в классе «Игры, игрушки, спортивные товары и прочее».