Истребители, утонувшие у берегов Сирии, были «зачищены» от секретов

Истребители Су-33 и МиГ-29КР, утонувшие у берегов Сирии, были «зачищены» от секретов при помощи глубоководных аппаратов судна «Янтарь».

Об этом «Известиям» заявили в штабе Северного флота.

В частности, с самолетов были сняты части бортового оборудования, на котором находилась секретная информация.

Все работы были проведены практически сразу после инцидентов с падением самолетов в море с борта авианосца «Адмирала Кузнецова».