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Истребители, утонувшие у берегов Сирии, были «зачищены» от секретов
Истребители Су-33 и МиГ-29КР, утонувшие у берегов Сирии, были «зачищены» от секретов при помощи глубоководных аппаратов судна «Янтарь».
Об этом «Известиям» заявили в штабе Северного флота.
В частности, с самолетов были сняты части бортового оборудования, на котором находилась секретная информация.
Все работы были проведены практически сразу после инцидентов с падением самолетов в море с борта авианосца «Адмирала Кузнецова».
«Янтарь» — одно из самых современных в мире глубоководных исследовательских судов. Помимо подводных беспилотников на «Янтаре» установлено сложное специализированное оборудование для подводных исследований», — рассказал «Известиям» главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев.
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