Опубликован репортаж о жизни на подлодке «Черная дыра»

На борту одной из самых современных российских подлодок «Новороссийск», получившей прозвище «Черная дыра» из-за своей бесшумности, побывали журналисты. Репортаж о жизни на субмарине опубликовал телеканал «Звезда»

Дизель-электрическая подлодка вооружена крылатыми ракетами «Калибр». Ее корпус покрыт специальным материалом, прячущим лодку от гидролокаторов. «Торпедное оружие мощнейшее, мины новые стоят. Радиотехническое вооружение новое, акустическое оборудование превосходное. На сегодняшний момент это самая совершенная подлодка в мире», - рассказал командир «Новороссийска» Константин Табачный.

Техник моторной группы Сергей Тихонов отметил, что подлодка тиха не только снаружи, но и внутри. По его словам, даже когда в моторном отсеке работают дизели, там «можно спокойно разговаривать». «На лодках предыдущих проектов такое было бы немыслимо, приходилось бы кричать», - пояснил он.

Моряки рассказали телеканалу, что «служить на такой лодке – одно удовольствие».

Гидроакустическая станция подлодки способна засечь корабль за 300 километров. В зависимости от поставленной задачи субмарина может пройти мимо незамеченной, продолжить наблюдение или утопить корабль.

«Новороссийск» - первая из шести подлодок проекта «Варшавянка», построенных для Черноморского флота. В этом году на службу заступит полный дивизион из шести субмарин.