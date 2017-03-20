Жизнь в «Черной дыре» попала на видео

В честь Дня моряка-подводника журналистов допустили на борт одной из самых современных российских субмарин, дизель-электрической подлодки Черноморского флота "Новороссийск". За бесшумность лодки этого типа получили в НАТО прозвище "Черная дыра". Репортаж с одной из самых страшных для противников России субмарин опубликовал телеканал "Звезда".

Вооружен "Новороссийск" крылатыми ракетами "Калибр", летающими очень далеко и попадающими точно в цель. Корпус субмарины покрыт особым материалом, прячущим лодку от гидролокаторов. Подводники от своего корабля в восторге.

- Торпедное оружие мощнейшее, мины новые стоят. Радиотехническое вооружение новое, акустическое оборудование превосходное. На сегодняшний момент это самая совершенная подлодка в мире, - рассказал командир "Новороссийска", капитан второго ранга Константин Табачный.

Субмарина тиха не только снаружи, но и внутри. "В моторном отсеке при работающих дизелях можно спокойно разговаривать. На лодках предыдущих проектов такое было бы немыслимо", - заметил техник моторной группы Сергей Тихонов

Бесшумный "Новороссийск" отлично слышит все, что происходит снаружи - гидроакустическая станция подлодки может засечь корабль за 300 километров - задолго до того, как обнаружат ее саму. Дальше субмарина, в зависимости от поставленной задачи, может проскользнуть мимо незамеченной, продолжить наблюдение или утопить чужака крылатой ракетой или торпедой.

Новейший инерциальный навигационный комплекс позволяет "Новороссийску" точно знать свое местонахождение без всплытия, используя эту информацию при составлении полетных заданий для ракет.

"Новороссийск" - первая из шести субмарин проекта "Варшавянка", построенных для Черноморского флота. Андреевский флаг на ней поднят в 2013 году. Во время учений "Кавказ-2016" подлодка поразила цель крылатой ракетой.