В Крыму начались учения ВДВ с участием Черноморского флота и ВКС

В Крыму стартовали крупномасштабные командно-штабные учения ВДВ с боевой стрельбой. Об этом заявил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков , осуществляющий общее руководство манёврами.

Кроме того, как сообщает РИА Новости, в учениях также принимают участие Черноморский флот и Воздушно-космические силы России.

«В учениях задействованы военнослужащие Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной), Камышинской и Улан-Удэнской отдельных десантно-штурмовых бригад. Кроме наших войск в маневрах будет участвовать часть сил и средств ЧФ и 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа», — сказал командующий.

Уточняется, что всего в учениях, которые проходят на полигоне Опук, принимают участие более 2,5 тысячи десантников и около 600 единиц боевой техники.

Ранее ФАН сообщал, что российские военные экипажи в рамках внезапной проверки ВКС России в Центральном военном округе провели тренировку по выводу сил из-под удара условного противника.