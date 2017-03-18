Reuters: США прорабатывают поставки крупных партий вооружений Тайваню

Администрация Дональда Трампа готовит поставку Тайваню крупной партии вооружений, которая может включать модернизированные ракетные системы и противокорабельные ракеты для защиты от Китая. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в американской администрации.

По их версии, означенная партия вооружений может быть существенно больше той, реализацию которой отложил в конце своего президентского срока Барак Обама . "Есть политические амбиции совершить такую значительную сделку", - приводит Reuters слова источника, который подчеркнул, что речь идет о "гораздо более существенном соглашении, чем то, которое не утвердил Обама".

Вместе с тем, как утверждается, такую сделку новая администрация не планирует совершать в ближайшее время, а может реализовать ее через несколько месяцев или даже в следующем году, поскольку вопрос отношений с Тайванем является крайне чувствительным для Пекина, на сегодняшний день такие действия Вашингтона могут помешать кооперации США и КНР на приоритетных направлениях, в том числе в вопросе воздействия на КНДР. Как отмечает агентство, дискуссии между Белым домом и руководством Тайваня по поводу означенных поставок уже идут.

Ранее Трамп заявлял, что Вашингтон не обязательно будет следовать политике "одного Китая" и может пересмотреть свои отношения с Тайванем.

Принцип "одного Китая" является краеугольным камнем политики правительства КНР в отношении тайваньского вопроса. Сторонники генералиссимуса Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в кровопролитной гражданской войне с коммунистами , бежали в 1949 году на Тайвань. С тех пор самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской республики.

Руководство в Пекине считает остров одной из провинций Китая. Россия признает Тайвань неотъемлемой частью КНР.