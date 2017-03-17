Остановлен проект создания военно-транспортного самолета Ил-214

Проект создания военного самолета Ил-214 остановлен. С таким заявлением выступил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров . Его слова передает ТАСС

«Не все проекты на практике должны заканчиваться обязательно результатом. Мы не смогли за пять лет реализации этого проекта найти того решения, которое сторонам было бы выгодно в дальнейшем реализовывать», — заявил Мантуров.

По словам Мантурова, остановка российско-индийского проекта MTA не означает «разрыва каких-то отношений». Стороны сфокусируются на других совместных программах. Работа над созданием среднего транспортного самолета Ил-214 началась в 2000 году, в 2010 году к проекту присоединилась Индия. В 2015 году индийская сторона вышла из проекта. Изначально планировалось, что Индия купит 45 таких самолетов, а Россия – 100. Однако стороны так и не смогли построить опытный экземпляр самолета. Предполагалось, что объем инвестиций в проекте составит 600 миллионов долларов.