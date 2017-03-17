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Остановлен проект создания военно-транспортного самолета Ил-214
Фото: пресс-служба ОАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина"
Проект создания военного самолета Ил-214 остановлен. С таким заявлением выступил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Его слова передает ТАСС.
«Не все проекты на практике должны заканчиваться обязательно результатом. Мы не смогли за пять лет реализации этого проекта найти того решения, которое сторонам было бы выгодно в дальнейшем реализовывать», — заявил Мантуров.
По словам Мантурова, остановка российско-индийского проекта MTA не означает «разрыва каких-то отношений». Стороны сфокусируются на других совместных программах. Работа над созданием среднего транспортного самолета Ил-214 началась в 2000 году, в 2010 году к проекту присоединилась Индия. В 2015 году индийская сторона вышла из проекта. Изначально планировалось, что Индия купит 45 таких самолетов, а Россия – 100. Однако стороны так и не смогли построить опытный экземпляр самолета. Предполагалось, что объем инвестиций в проекте составит 600 миллионов долларов.
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