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Новая российская подлодка встревожила американских экспертов
Военные эксперты США выразили обеспокоенность по поводу производства новой российской субмарины «Казань». Специалисты отмечают, что подводную лодку можно использовать для наземных ударов, атак на субмарины и корабли. Об этом сообщает издание The National Interest.
«Казань» - это вторая подводная лодка проекта 885 «Ясень». Концепция субмарины схожа с кораблями ВМС США Seawolf и Virginia. «Казань», по мнению экспертов, превосходит в эффективности подлодку «Северодвинск», выпущенную в 2014 году. На борту судна установлены камеры вертикального пуска, способные нести ракеты «Калибр» и «Оникс». Кроме того, в носовой части подлодки установлен сонарный комплекс «Иртыш-Амфора». Россия планирует выпустить семь подводных лодок класса «Ясень». В скором времени будут построены субмарины «Архангельск», «Новосибирск», «Пермь» и «Красноярск». Подводная лодка «Казань» будет спущена на воду 30 марта 2017 года. На вооружение судно поступит в 2018 году.
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