Стал известен пункт назначения французского корабля-невидимки, вошедшего в Черное море

Ракетный фрегат ВМС Франции "Лафайет", вошедший в акваторию Черного моря вечером 16 марта, направляется в столицу Болгарии Варну, сообщает портал Bosphorus Observer, который специализируется на проходе кораблей через пролив Босфор.

Позднее посол Франции в Болгарии Эрик Лебедель в своем Twitter написал, что "в ближайшее время боевой корабль остановится в Варне Добро пожаловать в Болгарию".

На фотографиях видно, что оборудование, расположенное на палубе корабля, прикрыто щитами, позволяющими фрегату сохранять радиолокационную малозаметность.

Военные корабли нечерноморских стран могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток согласно международным договоренностям.