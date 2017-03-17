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Стал известен пункт назначения французского корабля-невидимки, вошедшего в Черное море
Фото: Guillaume Rueda / Wikipedia
Ракетный фрегат ВМС Франции "Лафайет", вошедший в акваторию Черного моря вечером 16 марта, направляется в столицу Болгарии Варну, сообщает портал Bosphorus Observer, который специализируется на проходе кораблей через пролив Босфор.
Позднее посол Франции в Болгарии Эрик Лебедель в своем Twitter написал, что "в ближайшее время боевой корабль остановится в Варне Добро пожаловать в Болгарию".
На фотографиях видно, что оборудование, расположенное на палубе корабля, прикрыто щитами, позволяющими фрегату сохранять радиолокационную малозаметность.
Военные корабли нечерноморских стран могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток согласно международным договоренностям.
Напомним, у побережья России разведывательную деятельность проводили корабли ВМФ США. Об это Пентагон признался в 2015 году.
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