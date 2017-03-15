Утопить пол-Калифорнии одним ударом: на что способна МБР «Сармат»

В начале января на совещании в Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу поручил к июлю подготовить проект новой Государственной программы вооружения на 2018–2025 годы. Особое внимание, по словам министра, в этой программе должно быть уделено созданию перспективного ракетного комплекса стратегического назначения, который делается на Красноярском машиностроительном заводе , куда Шойгу уже не раз летал, лично контролируя процесс. Причем министр потребовал, чтобы доклады по этому проекту в военном ведомстве заслушивались ежедневно, до тех пор, пока работы не войдут в утвержденный график. Что это за комплекс, созданию которого уделяется такое повышенное внимание, министр на совещании уточнять не стал. Однако всем и так было ясно, что речь идет о тяжелой межконтинентальной баллистической ракете (МБР) «Сармат», которая должна прийти на смену знаменитой «Сатане».

Зачем нужна новая тяжелая МБР

Эту историю мне рассказал экс-начальник управления военной безопасности аппарата Совета безопасности, начальник Главного штаба РВСН (1994–1996 годы) генерал- полковник Виктор Есин : — В 1997 году — тогда я впервые побывал в США в составе делегации из России — мы ехали с американцами в автобусе по Сан-Франциско, болтали, шутили… Вдруг в окно я увидел маяк и говорю: «О, этот маяк мне хорошо знаком». — «Откуда, — спрашивают американцы, — вы же в Калифорнии впервые?» — «Вы забыли, что я участвовал в ядерном планировании, и этот маяк был точкой прицеливания для наших ракет. Рядом с ним у вас тут проходит разлом земной коры. Если по нему ударить, то пол-Калифорнии сразу сползет в океан»…

В автобусе стало тихо. Никто больше не шутил. Все ехавшие с нами американцы жили в Сан-Франциско, и в случае такого удара их город вместе с домами и семьями тоже оказался бы погребен океаном... Позже межконтинентальные баллистические ракеты Р-36ОРБ (орбитальные), которые могли облететь земной шар и ударить по калифорнийскому маяку, были уничтожены по Договору ОСВ-1 — мир ненадолго стал безопасней. Но когда США вновь поставили Россию перед фактом развертывания своей глобальной ПРО, в том числе в Европе, непосредственно у наших границ, стало ясно, что эта якобы «система защиты» от некой мифической то ли иранской, то ли северокорейской угрозы реально преследует цель нивелирования российского ядерного потенциала. Причем развертывание глобальной ПРО позволит стране — обладателю этой системы первой наносить удар по стратегическим, в том числе ядерным, объектам своего потенциального противника под предлогом упреждения его нападения. Фактически создание глобальной ПРО дает возможность США реализовать наступательную военную доктрину. Защитой в этой ситуации может стать либо развертывание аналогичной системы ПРО — что очень затратно, либо создание оружия ответного удара, способного в любом случае обеспечить гарантированное возмездие агрессору. Это намного менее затратно в экономическом смысле и более эффективно в военном. Именно такой шаг был выбран Россией в качестве ответной меры на развертывание ПРО США. Создание нового тяжелого комплекса, который должен был бы принципиально решить задачу стратегического сдерживания США, было важно еще и потому, что любая техника, в том числе ядерные носители, имеет тенденцию к старению. До недавнего времени основу РВСН составляли носители Р-36М «Воевода» (они же «Сатана»), перехватить которые никакая ПРО была не в со- стоянии. «Сатана» несла к цели десять мощных боеголовок, одновременно выпуская тысячи ложных, создавая абсолютно безнадежную ситуацию для ПРО противника. Делались эти еще советские МБР в городе Днепропетровске, на Украине. После распада СССР их обслуживание и продление сроков стало слишком проблематичным, а в свете последних политических событий и вообще невозможным. Именно поэтому, с постепенным снятием с вооружения РВСН «Сатаны», создание аналогичного тяжелого ядерного носителя стало особенно актуальным.

Что уже известно о «Сармате»

Сарматы (в переводе с древнегреческого «ящероглазые», лат. sarmatae) — общее название ираноязычных кочевых племен, населявших обширные территории между реками Тобол (Кустанайская область Казахстана, Курганская и Тюменская области РФ) и Дунай.

Пока о ракете «Сармат» информации не так много — работы ведутся в режиме секретности. Однако кое-что специалистам и СМИ постепенно все же становится известно, хотя эти данные подчас выглядя довольно противоречиво. Называют такие примерные характеристики будущей ракеты: — по весу «Сармат» планируется в два раза легче, чем старая «Сатана» — порядка 100 тонн, но при этом с точки зрения боевых характеристик «Сармат» будет обладать чудовищной силой, резко превосходя параметры «Сатаны»; — ракету оснастят дополнительными средствами преодоления ПРО США — гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком, который на Западе называют Yu-71; — «Сармат» использует жидкое топливо и в полете сможет преодолеть более 11 тыс. км, при этом нести боевое оснащение массой 4350 кг; — скорее всего новая ракета «Сармат» будет иметь две ступени; — по словам замминистра обороны Юрия Борисова , «Сармат» не будет иметь ограничения в направлении боевого применения. То есть одной из центральных идей МБР «Сармат» является возрождение концепции «орбитальной бомбардировки», реализованной ранее в советской ракете Р-36ОРБ, что является отличным средством преодоления ПРО, позволяя атаковать объекты на территории США по множеству траекторий, в том числе через Южный полюс в обход развернутых средств ПРО. Это потребует от США создания «круговой ПРО», что существенно дороже развернутых сейчас отдельных батарей THAAD на обычной траектории полета российских боеголовок из шахтных МБР.

Создание и испытания новой ракеты

Работа над проектом тяжелой МБР началась в 2009 году. Два года над ракетой колдовали конструкторы государственного ракетного центра имени Макеева (Миасс, Челябинская область). Они не пошли по пути модернизации хорошо знакомой «Сатаны», выбрав более трудный путь создания абсолютно нового изделия с уникальными боевыми характеристиками.

Правда, для того чтобы удешевить создание ракеты, а также ускорить сроки ее принятия на вооружение, разработчики предложили максимально использовать в конструкции «Сармата» уже проверенные узлы и элементы от других серийных ракет, что было вполне оправданно и дало желаемый эффект. К примеру, по некоторой информации, «Сармат» использует модернизированную версию уже проверенного на практике для Р-36М российского двигателя РД-264, и поэтому испытания двигательной установки прошли быстро и успешно. Всего через два года после начала работ над проектом разработчики уже смогли приступить к летным испытаниям изделия.

Правда, первые пуски, состоявшиеся осенью 2011 года, были неудачными, что, впрочем, вполне закономерно. Но через год ракета полетела. А 25 октября 2016 года жители поселков, расположенных неподалеку от полигона Кура, стали свидетелями успешного испытания гиперзвуковой боеголовки и даже успели заснять ее плазменный след, пока она маневрировала в атмосфере по непредсказуемой траектории. Но официально никакой подробной информации об испытаниях не обнародовалось. Старты проводились с площадки одной из воинских частей, из шахты (Оренбургская область, район поселка Домбровский), где ранее дислоцировалась ракета «Воевода». Полет и ракеты, и ее боевых блоков проходил по «закрытой трассе», что серьезно осложняло отслеживание испытаний средствами телеметрического контроля США.

Топливная эффективность

«Сармат» — это ракета, которая будет использовать жидкое топливо. Этот критерий поначалу вызывал множество споров. Противники этой идеи настаивали на том, что жидкостная ракета — это несовременно, что для твердотопливных ракет используются более современные технологии, к тому же они удобнее в обслуживании. Американцы давным-давно отказались от жидкостных ракет. Но конструкторы из ГРЦ Макеева , являющегося одним из признанных ракетных центров, который с советских времен специализировался на создании жидкостных ракет, отстояли свои позиции. Дело в том, что наибольшая часть веса любой МБР приходится на горючее, находящееся в ее ступенях. По этому критерию все ракеты-носители условно делятся на три типа: — легкие, массой до 50 тонн; — средние, весящие от 51 до 100 тонн; — тяжелые, до 200 тонн весом.

Топливные параметры МБР впрямую влияют на ее дальность: чем больше в ракете топлива, тем дальше она летит. Противники тяжелых жидкостных ракет всегда доказывали, что малый вес ракеты — это ее преимущество. Такие МБР не нуждаются в больших шахтах, из-за относительно небольших размеров их легче перевозить и обслуживать. У твердотопливных ракет более короткий (в два–четыре раза) активный участок траектории, что очень важно для преодоления ПРО противника. К тому же благодаря использованию твердого топлива срок службы такой ракеты значительно увеличивается, значит, бюджету она обходится дешевле.

К тому же твердое топливо с точки зрения экологии намного предпочтительней жидкого, компоненты которого являются предельно токсичными (жидкое ракетное топливо гептил более ядовито, например, чем синильная кислота). Однако при всех плюсах у твердотопливной ракеты есть один существенный недостаток, который способен перекрыть все ее преимущества: энергоэффективность твердого топлива ниже жидкого.

А это означает, что жидкостная ракета способна нести существенно большее количество боезарядов, в том числе более крупный комплект ложных целей, и поэтому жидкостная ракета имеет преимущество перед твердотопливной по защищенности от ПРО на баллистическом и, главное, завершающем участках за счет большего комплекта квазитяжелых ложных целей, которые для системы ПРО являются большой проблемой, так как распознать и отличить их от реальных она просто не успевает.

Кроме того, конкретно для России был важен и такой факт: с 2000 по 2009 год наши РВСН сократились с 756 МБР с 3540 боезарядами до 367 МБР с 1248 боевыми частями, то есть вдвое по ракетам и втрое по боеголовкам. Случилось это из-за того, что все эти годы в РВСН поступали исключительно твердотопливные моноблочные МБР, а снимались с вооружения в основном жидкостные многозарядные ракеты. Компенсировать этот провал можно было лишь созданием новой тяжелой многозарядной МБР, которая должна была стать жидкостной.

Боевая часть новой МБР

В конструкции новой ракеты сосредоточено много уникальных технических решений, одним из которых, судя по информации, поступающей от военных, стал боевой блок. По заявлению заместителя министра обороны Юрия Борисова, МБР «Сармат» будет оснащена маневрирующими боеголовками. В связи с этим ряд экспертов полагает, что если речь идет именно о маневрирующих в атмосфере боеголовках, то боевые блоки — это в некотором роде завершение инновационного проекта управления атмосферным полетом «Альбатрос», который начал разрабатываться для Р-36 в 1987 году.

В основе проекта «Альбатрос» лежало предложение по управляемому боевому блоку, который должен был уметь совершать маневр уклонения от противоракет. Блок фиксировал запуск противоракеты противника, менял траекторию полета и уклонялся от нее. Такой ракетный комплекс, обладающий повышенными возможностями преодоления эшелонированной ПРО, задумывался как асимметричный ответ СССР на развертывание США программы СОИ (стратегическая оборонная инициатива). Новая ракета должна была получить маневрирующие, планирующие (крылатые) боевые блоки, обладающие гиперзвуковой скоростью, которые могли совершать маневры дальностью до 1000 км по азимуту при входе в атмосферу на скоростях порядка 5,8–7,5 км/с или 17–22 Маха. В 1991 году планировалось приступить к испытаниям комплекса, а в 1993 году начать его серийное производство, однако после развала СССР эти планы так и не были реализованы. И вот теперь, судя по всему, конструкторы «Сармата», идя в этом же направлении, смогли существенно продвинуться в создании боеголовки, движущейся в гиперзвуковом режиме и при этом сохраняющей высокую скорость маневрирования. По некоторым данным, «Сармат», так же как и «Сатана», будет иметь не менее 10 частей индивидуального наведения.

Только у новой ракеты они будут сочетать качества двух самых разных типов оружия: крылатой и гиперзвуковой ракеты, что до сих пор технически считалось несочетаемо, так как крылатые ракеты с настильной траекторией очень быстро летать не умели.

Во всяком случае, американские ракеты не выдерживают подобных режимов, переходя в результате на сверхзвук, что позволяет российским средствам ПРО-ПВО «отлавливать» их. Американцы вообще очень обеспокоены поступающей информацией относительно работ по проекту «Сармат». По мнению их военных экспертов, высокоточные гиперзвуковые боеголовки Yu-71 впервые могут принципиально изменить стратегию и тактику применения МБР. По словам американских аналитиков, Yu-71 могут дать возможность применять российские и советские МБР в локальных войнах по стратегии «глобального удара», с поражением стратегических объектов кинетической энергией боеголовки без использования ядерного взрыва. Гиперзвуковые маневрирующие боеголовки за счет маневрирования могут поражать двигающиеся цели и при развитии их в противокорабельное вооружение представляют главную угрозу крупным кораблям США, так как способны поражать их, несмотря на самые совершенные системы ПРО.

Базирование ракет «Сармат»

Ясно, что ракеты, которые представляют столь серьезную угрозу, противник, задумавший первым нанести ядерный удар, хотел бы уничтожить сразу, уже в начальной фазе войны, дабы не получить ответного удара по своим собственным стратегическим объектам. Именно поэтому шахты, где будут стоять ракеты «Сармат» — а их разместят там же, где ранее базировались старые тяжелые жидкостные ракеты РС-18 и РС-20, — будут серьезно модернизированы. Их планируется оснастить многоуровневой защитой: активной — системами ПРО-ПВО, и пассивной — фортификационными сооружениями. Как рассказывают специалисты, чтобы гарантированно уничтожить ракету «Сармат», противнику пришлось бы нанести не менее семи точных ядерных ударов по району базирования шахтной установки ракеты, что с новой многоуровневой защитой практически невозможно.