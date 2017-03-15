Рогозин опубликовал кадры смертельных ударов Су-24 по ИГИЛ

«Некоторые эксперты утверждают, что наши летчики даже на бывалых Су-24 показывают мастерство точного поражения целей. Пилоты у нас действительно хорошие. Но и Су-24, работающие в Сирии, благодаря нашим конструкторам и инженерам, тоже не антиквариат», - написал Рогозин.

Ранее в Сети появилась видеозапись авиаудара по тренировочному лагерю террористов запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра». На кадрах, снятых с беспилотника, видно, как авиация наносит удар по скоплению боевиков и грузовикам.