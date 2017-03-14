В сети появились фото атомной подлодки «Архангельск» со срезанными крышками шахт

Интернет-сервис Google maps обновил спутниковые снимки, на которых видна атомная субмарина «Архангельск» со срезанными крышками ракетных шахт.

Атомная подлодка ТК-17 «Архангельск» тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения, пятый корабль проекта 941 «Акула». Была заложена 9 августа 1983 года, а в 1987 году вступила в строй.

В 1992 году подлодка была перклассифицирована в тяжелый атомный подводный крейсер стратегического назначения.

17 февраля 2004 года во время стратегических командно-штабных учений на борту АПЛ «Архангельск» присутствовал Президент Российской Федерации Владимир Путин . После учений из-за отсутствия боекомплекта подлодка была переведена в резерв.

В 2013 году появились сообщения о грядущей утилизации подлодки.

На спутниковых снимках, сделанных в июне 2016 года, видно, что с подлодки демонтированы только четыре крышки ракетных шахт. Однако на свежих снимках видно, что крышки шахт демонтированы полностью.

Эксперты отмечают, что утилизация старых субмарины необходима. На российских судостроительных предприятиях уже заложены подводные лодки нового поколения. Спуск на воду одной из них – подлодки «Казань» проекта 885М «Ясень» – запланирован на 30 марта.