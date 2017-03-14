СМИ: Россия разворачивает войска в Египте на границе с Ливией

Примерно в 100 километрах от границы с Ливией в районе Сиди Баррани в Египте находятся предположительно российские спецназовцы и новые беспилотники. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в США и Египте.

Как рассказали собеседники издания, на авиабазу в западной части Египта прибыло российское подразделение из 22 спецназовцев.

По мнению источников, цель военных - вооруженная поддержка главы национальной армии Ливии Халифы Хафтара, который в начале марта отступил из ряда нефтеносных районов страны.