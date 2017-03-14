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СМИ: Россия разворачивает войска в Египте на границе с Ливией
Фото: Минобороны РФ
Примерно в 100 километрах от границы с Ливией в районе Сиди Баррани в Египте находятся предположительно российские спецназовцы и новые беспилотники. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в США и Египте.
Как рассказали собеседники издания, на авиабазу в западной части Египта прибыло российское подразделение из 22 спецназовцев.
По мнению источников, цель военных - вооруженная поддержка главы национальной армии Ливии Халифы Хафтара, который в начале марта отступил из ряда нефтеносных районов страны.
Минобороны РФ не прокомментировало изданию данную информацию, а оборонное ведомство Египта ее опровергло.
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