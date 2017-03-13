Росгвардия приведена в полную боеготовность

В Росгвардии впервые за время существования ведомства началась внезапная проверка боеготовности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент Росгвардии по взаимодействию со СМИ.

Проверка началась 13 марта по решению главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Виктора Золотова . Первые проверочные мероприятия проходят в Центральном федеральном округе, затем они продолжатся в других федеральных округах.

В боевую готовность приведены органы управления, соединений, воинских частей и подразделений Росгвардии. Они отрабатывают готовность к борьбе с диверсионно-разведывательными группами, террористами и экстремистами.

В ходе проверки также будут отработаны мероприятия по усилению охраны особо важных государственных объектов энергетики, промышленности и транспорта. Оперативники Росгвардии, сотрудники спецназа и разведки отрабатывают практические действия по нейтрализации условных террористов с использованием специальной и бронированной техники.

Ранее сегодня, 13 марта, стало известно о начале внезапной проверки боеготовности в соединениях Южного военного округа (ЮВО).