Источники Рейтер заявили, что Россия разместила дроны и 22 военных в Египте

Агентство Рейтер со ссылкой на анонимные американские и египетские военно-дипломатические источники сообщило, что Россия якобы разместила 22 военных специалистов и неназванное число беспилотников на авиабазе в Египте рядом с ливийской границей, не приводя при этом подтверждений данной информации. Египетские военные официально эти данные категорически опровергают, комментарием российской стороны агентство не располагает.

Как предполагают американские правительственные и дипломатические источники Рейтер, "такое размещение военных может быть частью попытки оказать поддержку командующему ливийской армией Халифе Хафтару". Анонимные источники заявляют, что "США заметили нечто, что, вероятно, может быть российскими войсками и беспилотниками" в Сиди-Баррани в примерно 100 километрах от ливийской границы. Египетские источники сообщили агентству, что на базу якобы прибыли 22 военных.

Армия Египта отрицает присутствие российских военных в стране. "На территории Египта нет иностранных военных ни из какой страны. Это вопрос суверенитета", — приводит агентство слова представителя египетской армии Тамера Аль-Рифаи.

Также агентство отмечает, что не смогло самостоятельно подтвердить присутствие российских военных, беспилотников или военных самолетов в Египте.

Ранее Рейтер уже выступало с похожими материалами на тему о "российском военном присутствии в Ливии", однако, как выяснилось, за "наемников" агентство выдало работающих по гражданскому контракту специалистов коммерческой компании. На прошлой неделе Рейтер опубликовало информацию, согласно которой несколько десятков сотрудников "российской частной военной компании РСБ-Групп" провели операцию по разминированию промышленного объекта в Бенгази. Затем официальный представитель ливийской армии полковник Ахмед аль-Мисмари уточнил РИА Новости, что речь шла о цементном заводе в этом городе.

В свою очередь владелец компании "РСБ-групп" Олег Криницын пояснил РИА Новости, что организация "РСБ-Групп" не является частной военной компанией — ее специалисты действительно провели операцию по разминированию важного предприятия в Ливии, однако данный контракт был заключен по гражданской линии.

Сообщения анонимных источников Рейтер появились на фоне заявлений американских и британских военных ведомств, которые в последние недели стали активно выражать беспокойство в связи с контактами представителей РФ и Ливии. В частности, 9 марта об этом говорили представители Пентагона на слушаниях в сенате США . Ранее министр обороны Британии Майкл Фэллон заявил, что Запад не устраивают контакты РФ с Ливией. По мнению британского министра, таким образом Москва, контактируя с командующим национальной армией Ливии Халифой Хафтаром, "проверяет Запад на прочность, проверяет альянс". Министр обороны РФ Сергей Шойгу , в свою очередь, позже прокомментировал заявление британского коллеги о том, что Запад не хочет, чтобы "медведь совал свои лапы в Ливию", заявив, что вряд ли "в их зоопарке вырос зверь, который может указывать медведю".