Источник назвал причину крушений двух самолетов на "Адмирале Кузнецове"

Причиной катастроф двух палубных истребителей МиГ-29К и Су-33 на авианосце "Адмирал Кузнецов" во время похода в Сирию в 2016 году стал обрыв троса аэрофинишера, к самолетам никаких нареканий нет, сообщил РИА Новости в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе.

Палубные истребители МиГ-29К и Су-33 14 ноября и 4 декабря прошлого года во время участия в операции в Сирии после обрыва тросов аэрофинишеров выкатились за пределы палубы авианосца и упали в море.

"В случае с потерей МиГ-29К трос оборвался вследствие того, что самолет приземлялся на палубу под критическим углом. Посадка же Су-33 происходила штатно, и в этом случае можно предварительно говорить о некачественном тросе. Но в обоих случаях никаких претензий к самолетам быть не может", — рассказал собеседник агентства.