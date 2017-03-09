Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Американский генерал: Россия развёртывает «запрещённые» ракеты
Генерал ВВС Пол Сельва поведал американским конгрессменам, что Россия разместила на своей территории крылатые ракеты, которые запрещены условиями Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, сообщает The New York Times. По данным газеты, Сельва пообещал, что Пентагон будет добиваться сворачивания комплексов.
Зампредседателя Объединённого комитета начальников штабов США генерал Пол Сельва заявил в среду в ходе заседания комитета палаты представителей по вооружённым силам, что Россия развернула на своей территории крылатые ракеты, запрещённые Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), пишет The New York Times.
«Мы полагаем, что российская сторона развернула крылатую ракету наземного базирования, которая нарушает дух и суть Договора РСМД, — цитирует генерала издание. — Сам комплекс представляет опасность для наших объектов в Европе, и мы считаем, что российская сторона развернула его намеренно, дабы создать угрозу для НАТО и объектов, находящихся внутри зоны ответственности альянса». Как напоминает читателям обозреватель NYT, газета в прошлом месяце сообщала, что Россия в минувшем декабре развернула батальон «запрещённых ракет», переправив его с опытного полигона на юге страны на одну из баз для несения боевого дежурства. Впрочем, российский МИД раскритиковал ту публикацию NYT и назвал её «фейковой новостью», подчёркивается в статье. Тем не менее в американских СМИ высказывались предположения о том, что один ракетный батальон «с аналогичными характеристиками» сейчас находится в центральной части России, а ещё один — на полигоне Капустин Яр на юге России, утверждается в материале. Слова Сельвы стали первым официально озвученным заявлением по поводу данных ракет, отмечает автор. В своей речи в конгрессе генерал Сельва подчеркнул, что Пентагон в настоящий момент рассматривает меры, которые могли бы предпринять США и их союзники для того, чтобы заставить Москву прекратить нарушать условия Договора РСМД, однако эффективных «точек нажима» обнаружено пока не было, пишет NYT. Как отмечает журналист газеты, американские эксперты убеждены, что надавить на Россию можно посредством размещения в Европе дополнительных комплексов ПРО или же развёртывания противоракет воздушного или надводного базирования. Договор РСМД, подписанный президентом США Рональдом Рейганом и его советским коллегой Михаилом Горбачёвым в 1987 году, считается «одним из краеугольных камней системы контроля над вооружениями», отмечается в статье.
Оставить комментарий