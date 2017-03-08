Пентагон: через 10 лет американские B-52 не смогут преодолевать ПВО России

Системы вооружения, установленные на стратегических бомбардировщиках США, через 10 лет не смогут преодолевать российскую противовоздушную обороны и поэтому их необходимо модернизировать, заявил заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов США генерал Пол Сельва.

Выступая на слушаниях в конгрессе, генерал напомнил, что основа воздушных стратегических сил США – бомбардировщики B-52 – были созданы в 1950-60-е годы, а крылатые ракеты и бомбы, которые они несут – в 1970-е годы.

"Мы знаем, что сегодня они остаются боеспособными, но мы не можем оставлять их дальше. Через 10 лет эти системы вооружения не смогут преодолевать российскую противовоздушную оборону, поэтому есть острая необходимость их замены", — сказал Сельва.

США и Россия являются единственными в мире странами, которые обладают так называемой "ядерной триадой" — ядерными силами наземного, морского и воздушного базирования.