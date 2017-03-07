МиГ-35 вооружат лазерами

«Лазерное оружие подразумевает использование некой лазерной технологии. На нашем самолете используется весь спектр современного оружия, который сегодня есть в наличии у Министерства обороны . В том числе и с применением тех вопросов, которые касаются лазерного оружия», - сказал Тарасенко.

Он отметил, что истребитель сложен в управлении, поэтому даже тем пилотам, которые сейчас летают на МиГ-29, придется пройти специально разработанную для МиГ-35 программу подготовки. Сначала пилоты пройдут обучение на наземных тренажерах, а потом смогут летать на новейших истребителях.

Испытания МиГ-35 начались в конце января. Сейчас они проходят по графику и продлятся еще около двух лет.