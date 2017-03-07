Атомные подлодки проекта "Антей" получат ракетные комплексы "Калибр"

Атомные подводные крейсеры проекта 949А "Антей" в ходе глубокой модернизации на Дальневосточном заводе "Звезда" будут перевооружены на ракетный комплекс "Калибр", сообщил журналистам во вторник замминистра обороны Юрий Борисов

"На заводе "Звезда" проходит глубокая модернизация атомных подводных лодок проекта 949А, в том числе с заменой комплекса вооружения на ракетных комплекс "Калибр", а также систем навигации, жизнеобеспечения и других", — сказал Борисов в ходе визита на предприятие.