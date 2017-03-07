США построят военные объекты в Словакии

Соединённые Штаты ищут подрядчиков для проектирования в Словакии военных объектов. Соответствующий тендер размещён на сайте правительственных закупок. Согласно документу, работы на территории Словакии включают подготовку к строительству новых объектов, а также к модификации, ремонту или восстановлению существующих. Всего на модернизацию военной инфраструктуры в Словакии США готовы потратить $5 млн. RT изучил документ.

Инженерные войска США в Европе ищут двух подрядчиков для строительства военных объектов в Словакии. Соответствующий тендер размещён на сайте госзакупок правительства США.

Согласно тексту заявки, главной задачей подрядчика «станет проектирование военных объектов в Словакии». В число задач компании также войдёт планирование строительных работ, подготовка проектной документации, сметы, технико-экономического обоснования и проверка на соответствие природоохранным требованиям.

«Проект включает работы по подготовке к строительству новых объектов, а также к модификации, ремонту или восстановлению существующих, включая аэродромы, склады горюче-смазочных материалов (ГСМ), казармы, инженерные коммуникации, авторемонтные помещения, административные здания и другие военные объекты США», — говорится в материалах к тендеру.

Как отмечается в документе, как минимум один из подрядов должен быть отдан американской компании или совместному предприятию компании США и страны, в которой будет вестись строительство.

«Подаваемые на рассмотрение документы должны подтверждать специализацию и техническую компетенцию», — уточняют составители документа. От компании-исполнителя требуют опыт предыдущих работ, знание местной специфики и способности компании работать с большими проектами. Срок контрактов — от 3 до 5 лет. Общий объём всех выплат не может превышать $5 млн, отмечается на сайте.

Вместе с партнёрами

Как рассказал RT подполковник, официальный представитель Объединённого командования вооружённых сил США в Европе Дэвид Фэггард, ведомство совместно с Корпусом военных инженеров Америки приступили к работе над проектом в рамках «Инициативы по укреплению европейской безопасности».

В настоящее время в Словакии нет американских военных баз или войск, дислоцированных на постоянной основе, отмечает Фэггард.

«Мы продолжаем в должном порядке работать над развитием инфраструктуры совместно с нашими союзниками и партнёрами», — пояснил военный.

«Инженерные войска США в Европе выполняют инженерно-строительные работы, операции по обеспечению стабильности и предоставляет продукцию и услуги в области экологического контроля сухопутным войскам и военно-воздушным силам, а также другим государственным ведомствам США и иностранных правительств на всём пространстве, входящем в сферы ответственности Европейского командования ВС США и Африканского командования ВС США», — отмечается на официальном портале формирований.

Офисы Инженерных войск США в Европе расположены от Бельгии до Турции.

«Словакия с 2004 года входит в НАТО и принимала активное участие в операциях альянса на Балканах, в Афганистане и Ираке. Кроме того, между Словакией и НАТО было заключено соглашение о реформировании вооружённых сил страны под стандарты НАТО. В самом альянсе словацкие специалисты занимаются защитой от оружия массового уничтожения и участвовали в минно-инженерных работах. В силу такого взаимодействия военные базы в Словакии должны соответствовать стандартам НАТО», — рассказал RT военный эксперт Алексей Леонков

Эксперт отметил, что США могут пользоваться любой базой стран-членов НАТО.

«Долгое время инфраструктура НАТО в Европе только сокращалась, но сейчас в связи с изменением политики и укреплением роли США в альянсе, Европа идёт навстречу — базы должны быть отремонтированы, поэтому идет модернизация объектов НАТО для принятия увеличенного воинского состава», — полагает Леонков.

Ранее СМИ сообщали об открытии недалеко от Братиславы региональной штаб-квартиры НАТО. Численность личного состава командного центра НАТО в Вайнорах составляет 41 человек и может предоставить дополнительно 20 мест для представителей других стран НАТО. Кроме Словакии штабы находятся в Латвии, Литве, Эстонии, Болгарии, Румынии, Венгрии и Польше.

В 2015 году руководство Словакии обращалось к НАТО с просьбой создать командный центр (КЦ).

«Речь идёт только о команде плановиков. Их присутствие могло бы облегчить потенциальный прием сил поддержки со стороны НАТО. В мирное время КЦ занимался бы планированием», — отметил ранее министр обороны Словакии Мартин Глвач.

Согласны не все

В 2014 году премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что «даже ценой своей политической карьеры, он бы никогда не согласился с размещением военной базы НАТО на территории Словацкой Республики».

«Даже если Словакия входит в НАТО, это не значит, что она обязана размещать военные базы с иностранным контингентом на своей территории», — подчеркнул Фицо, отметив, что он инициирует референдум по этому вопросу, если «кто-то вынудит нас сделать это».

Президент Словакии Андрей Киска ранее предложил альянсу построить логистическую базу в городе Попрад, однако общественность также выступила против присутствия НАТО и создала петицию для проведения референдума.

«Для этого они проводят регулярные учения по переброске авиации на словацкие аэродромы. Это и подразумевает приведение в порядок словацкой инфраструктуры», — говорит эксперт.

Он также предположил, что это «наиболее вероятно с учетом украинского кризиса и географического положения Словакии».

«Они проведут реконструкцию аэродромов, некоторых дорог, приведут в порядок казарменный фонд и создадут передовые склады для вооружений и военной техники. Это позволит при необходимости быстро перебросить в Словакию, фактически на западную границу Украины, значительные силы и быстро подготовить их к действию.

В Европе инфраструктура развита, а расстояния маленькие. Если в Словакии есть подготовленные аэродромы, здания и складские комплексы, можно перебросить войска из Западной Европы в течение считаных часов, разместить и подготовиться к действию», — заключает аналитик.