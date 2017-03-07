Новейший МиГ-35 вооружат лазерами

"Лазерное оружие подразумевает использование некой лазерной технологии. На нашем самолете используется весь спектр современного оружия, который сегодня есть в наличии у Министерства обороны . В том числе и с применением тех вопросов, которые касаются лазерного оружия", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По словам Тарасенко, новый высокотехнологичный истребитель достаточно сложен в управлении и поэтому уже разработана программа подготовки для него пилотов, которые сейчас летают на МиГ-29.

Напомним, испытания МиГ-35 начались 26 января. Самолет относится к поколению 4++ и является развитием семейства МиГ-29. Дальность полета по сравнению с предшественником возросла в полтора раза, а двигатели с управляемым вектором тяги сделали истребитель сверхманевренным.

Минобороны уже заявило, что в перспективе предусмотрена закупка 170 таких машин и МиГ-35 станет основным легким истребителем ВКС России. В будущем году оборонное ведомство планирует заказать 30 новейших истребителей.

Стоит добавить, что новейший истребитель относится к поколению 4++ и является развитием семейства МиГ-29. Дальность полета по сравнению с предшественником возросла в полтора раза, а двигатели с управляемым вектором тяги сделали истребитель сверхманевренным. Его радар может отслеживать до 30 целей одновременно, количество точек подвески вооружения увеличено до восьми. Бортовая электроника позволяет истребителю применять любое перспективное оружие.

Планируется, что испытания истребителя закончатся в течение ближайших двух лет.