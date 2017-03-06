Российских офицеров в Сирии переодели в суперброню

Новая бронеуниформа замечена в Пальмире. Эксперты распознали в камуфляже командующего российской группировкой в Сирии генерал-полковника Андрея Картаполова сверхпрочный материал кевлар. В неброских "доспехах" генерал появился на пресс-подходе.

Наблюдать его общение с журналистами можно было в прямом эфире канала "Вести".

По мнению специалистов, эта униформа внешне отличается даже от новейшей экипировки "Ратник". И, судя по всему, является опытным образцом. Вероятно, российское военное руководство в Сирии обеспечили бронекостюмами нового поколения.

Кевлар, он же арамидное волокно, - материал, который в пять раз прочнее стали. При этом бронежилеты на его основе гораздо легче аналогов со стальными пластинами.

К примеру, бронежилет 6Б43, входящий в комплект "Ратник", защищает даже на близком расстоянии от пуль стрелкового оружия, в том числе бронебойных, осколков снарядов, мин, гранат и холодное оружия.

Он может применяться во всех климатических зонах, при температурах от -50 до +50 градусов.

Неслучайно гендиректор ЗАО "КШФ "Передовая текстильщица", выпускающего бронежилеты, Дмитрий Брусков назвал этот материал "тканью последней надежды".

По мнению члена Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктора Мураховского, арамидные волокна и ткани привели к революции в создании индивидуальных средств бронезащиты. Как он отметил в своей статье "Последний рубеж защиты", "российские разработчики и производители СИБ, несмотря на все трудности, вышли на передовые рубежи в создании тканевых и композитных бронематериалов".