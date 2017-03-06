На форуме «Армия-2017» представят новых военных роботов

Новые военные роботы будут представлены в августе на Международном военно-техническом форуме (МВТФ) "Армия-2017" в Подмосковье, сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Отмечается, что мероприятие пройдет в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот".

"Будут представлены перспективные разработки главного научно-исследовательского испытательного центра робототехники (ГНИИЦ РТ) Минобороны России, который является постоянным участником форума и представляет на своём стенде новейшие разработки в области военной робототехники", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2016 году наибольший интерес вызвали многофункциональный робототехнический комплекс "Вихрь" и автономный необитаемый подводный аппарат планерного типа "Морская тень", имеющие уникальные характеристики и получившие положительные отзывы представителей ряда органов военного управления, видов и родов войск.

"В преддверии МВТФ "Армия-2017" ГНИИЦ РТ планирует представить новые и более усовершенствованные образцы военной робототехники, создаваемые совместно с ведущими предприятиями России", — добавляется в сообщении.