Над Курском перехватили беспилотник

На курском полигоне бригада радиоэлектронной борьбы Западного военного округа отработала перехват беспилотного летательного аппарата условного противника, сообщили в Министерстве обороны России.

- Перехват произведен при помощи современного комплекса РЭБ "Леер-3" на удалении свыше 100 километров от места развертывания комплекса. "Леер" поставил помехи на радиоканалах управления беспилотником и вывел из строя его навигационные системы, - рассказали военные.

На учениях были также отработаны постановка помех системам наведения крылатых ракет и организация взаимодействия различных типов станция РЭБ.

Комплекс "Леер-3" сам имеет в составе беспилотники "Орлан-10", способные парить до 10 часов. Основной задачей комплекса является подавление сотовой связи в GSM-диапазоне, но благодаря сменному оборудованию на беспилотниках они могут рассылать ложные сообщения, определять места работы сотовых телефонов, наносить их на цифровую карту и передавать данные артиллеристам, вести воздушную разведку. Аппаратура "Леера" устойчива к радиоэлектронному подавлению.