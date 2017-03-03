"Полицейский разворот" Т-80 попал на видео

В сети опубликован ролик, на котором танк Т-80УД совершает «полицейский разворот», то есть разворачивается на 180 градусов на большой скорости. Видео на своем YouTube-канале опубликовал пользователь под ником Леха Суслин.

Ролик длится всего 26 секунд. Во время разворота из-под гусениц танка сыплются искры. Танк Т-80 – первый в мире серийный танк с единой газотурбинной силовой установкой. В армии СССР он был принят на вооружение в 1976 году. Боевая машина предназначена для ведения наступательных и оборонительных боев. На вооружении танка – 125 миллиметровая гладкоствольная пушка, 7,62 миллиметровый пулемет ПКТ и зенитный пулеметный комплекс «Утес».