Российские военные объяснили успех операции по возвращению Пальмиры

Успех операции по возвращению Пальмиры российские военные объясняют, помимо действий наших ВКС, еще и продуманной тактикой сирийского командования, передает телеканал "Россия 24". В то время как террористы, ожидая наступления, укрепляли оборону на севере, армия Арабской Республики бросила туда малые силы. Это был отвлекающий манёвр. Отряды самообороны зашли с юга и ударили неожиданно.

"Хотел бы особо отметить действия наших Воздушно-космических сил, которые лишили противника возможности маневрировать и своевременно доставлять резервы, действия подразделений сил специальных операций Вооруженных сил РФ, которые вели разведку и поражали наиболее важные объекты. И, конечно, нельзя не остановиться на беспримерной храбрости и самоотверженности простых сирийских солдат, офицеров и бойцов отрядов народного ополчения, которые шли, не щадя своих жизней, для того, чтобы выполнить эту задачу и вернуть город не только сирийскому народу, но и всему человечеству", — сказал командующий российской группировкой в Сирии Андрей Картаполов

Теперь командующие поздравляют полевых командиров с победой. В штабе говорят, что создан плацдарм для наступления на боевиков в восточной части провинции Хомс и в направлении города Дейр-эз-Зор. Там уже длительное время практически в полном окружении держит оборону гарнизон сирийской армии.