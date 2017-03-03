Боевая авиация РФ взяла под контроль Черное море

Морская авиация Черноморского флота расширила зону действия и теперь способна контролировать весь периметр Черного моря. Об этом сообщил РИА Новости заместитель командира авиаполка ЧФ подполковник Андрей Когут.

- Морская авиация Черноморского флота сегодня расширила оперативно-тактический радиус своего действия и способна вести патрулирование по всему периметру Черного моря, - рассказал военный.

Самолеты ЧФ патрулируют морскую акваторию поодиночке и парами. Пилоты регулярно тренируются - в том числе и практическим применением оружия на флотских полигонах. Дежурные силы находятся в постоянной готовности.

Морская авиация Черноморского флота в Крыму базируется на трех аэродромах: Кача, Гвардейское и Новофедоровка. В последнем находится тренажер для палубной авиации НИТКА, а недавно вдобавок сформирован полноценный авиаполк с разведчиками Су-24МР и сверхманевренными истребителями Су-30СМ.