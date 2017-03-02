«Адмирал Григорович» задержался в Черном море из-за тумана

Фрегат «Адмирал Григорович» вошел в акваторию Средиземного моря. Судно следует в сопровождении десантных кораблей Северного флота « Георгий Победоносец » и Черноморского флота «Ямал». Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на турецкие СМИ.

«Адмирал Григорович» вышел из Севастополя 27 февраля. Согласно первоначальному плану, корабль должен был войти в состав постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море уже 28 февраля, однако из-за сильного тумана черноморские проливы были закрыты. Фрегат дожидался улучшения погоды в течение 36 часов.

Это третий дальний поход корабля. В ноябре 2016 года «Адмирал Григорович» произвел ракетные выстрелы из Средиземного моря по позициям боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Сирии.

Фрегат «Адмирал Григорович» имеет водоизмещение около четырех тысяч тонн, скорость 30 узлов. Вооружен ракетным комплексом «Штиль», крылатыми ракетами «Калиб-НК». Также на борту корабля установлены орудия зенитной артиллерии.