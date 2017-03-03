Боевая авиация РФ взяла под контроль Черное море

Заместитель командира морской авиации Черноморского флота (ЧФ) Андрей Когут заявил, что самолеты ЧФ расширили радиус своего действия и теперь могут патрулировать весь периметр Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Когута, сейчас авиация патрулирует воздушные границы Крыма и 200-мильную морскую экономическую зону полуострова. Он уточнил, что патрулирование ведется как в одиночном, так и в парном строю.

«На сегодняшний день боевой радиус позволяет вести воздушное патрулирование вдоль побережья всего Черного моря, то есть, фактически, по периметру», - сказал Когут. Он отметил, что пилоты постоянно тренируются, применяя оружие на полигонах флота.

Полноценный полк морской авиации появился в Крыму в 2016 году. Он размещен на авиабазе Новофедоровка. На вооружении полка находятся истребители Су-30СМ и Су-24МР.