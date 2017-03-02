В Крыму и Чечне солдат подняли по тревоге

В воинских частях Южного военного округа, к которому относятся Крым и регионы Северного Кавказа, объявили внезапную проверку боеготовности. Об этом сообщает ТАСС

По данным агентства, всего в проверочных мероприятиях примут участие около трех тысяч военнослужащих и более тысячи единиц вооружения, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А.

Сейчас поднятые по тревоге соединения и воинские части Крыма, Карачаево-Черкесии, Чечни и Дагестана со штатным вооружением совершают марши на полигоны. По пути они отразят нападение условного противника. Затем на полигонах они отработают тактические действия в составе подразделений и проведут учебные стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов, вооружения танков и боевых машин.