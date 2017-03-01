Доработанный сирийский Т-72 выдержал прямое попадание ПТУР

В интернете опубликован ролик, на котором видно, как в танк Т-72 сирийской армии попадает противотанковая ракета, однако машина получает лишь незначительные повреждения. Видео было опубликовано на видеохостинге YouTube

Инцидент произошел в сирийской Гуте. Снаряд попал в броню передней части танка. В результате атаки на сирийскую боевую машину был ранен механик-водитель. Ранее в Сети уже появлялись снимки с доработанным Т-72 в Сирии. В частности, во время модернизации на боевую машину устанавливали дополнительные бронированные экраны.