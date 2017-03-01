В интернете появились фотографии российского спецназа в Сирии

Фотографии, на которых запечатлена работа бойцов российских Сил специальных операций в Сирии, появились в Сети.

Опубликовал снимки ресурс defence.ru. Они, видимо, приурочены ко Дню Сил спецопераций, который отмечают в России 27 февраля.

В сети появились фотографии, на которых запечатлены бойцы Силы специальных операций ВС РФ в Сирии. Больше по ссылкеhttps://t.co/ceaOGDXtBQ pic.twitter.com/kLRSMScNjZ — Defence.ru (@DefenceRu) 1 марта 2017 г.

Однако сами фотографии, скорее всего, были сделаны до того, как Пальмиру вновь захватили боевики.

На них можно увидеть хорошо экипированных "вежливых людей". Они вооружены автоматами и пулеметами Калашникова.

Не возьмемся точно идентифицировать модели. Но известно, что у наших спецназовцев на хорошем счету AK-103, AK-105 и AK-74M.

Их, как правило, совершенствуют особыми прикладами и пистолетными рукоятками, планками Пикатинни и, конечно, оснащают отличной оптикой и приборами для бесшумной стрельбы.

Судя по фото, бойцы умело пользуются не только оружием, но и ноутбуками.

Героем репортажа стал и бронеавтомобиль "Тигр", хорошо зарекомендовавший себя в ходе войны в Сирии.