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СМИ сообщили о проникновении российских подлодок к базам французских ядерных сил
Французский портал «opex360.com» сообщил, что в ноябре 2016 года министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил о «вторжениях» российских подлодок в Бискайский залив, где базируются французские ядерные силы.
Как сообщает российский военный блог bmpd, в ходе слушаний в Сенате Ле Дриан конкретизировал эту информацию: по его словам, к рискам для обороноспособности Франции добавляются угрозы в Китайском море или Северной Атлантике, где, по его информации, также курсируют российские подлодки.
В подтверждение заявления французского министра обороны, газета Le Figaro, как сообщает bmpd, опубликовала информацию, согласно которой тральщики и вертолеты контролируют прилегающие к побережью Иль-Лонг воды — именно там находится военная морская база страны. Так, каждая субмарина, выходящая на боевое патрулирование, сопровождается фрегатом типа FREMM.
В декабре 2016 года Франция уже жаловалась на повышенную активность российских подлодок у берегов страны. Начальник штаба ВМС Франции адмирал Кристоф Празюк отмечал, что появление субмарин — способ России продемонстрировать свою силу и роль на мировой арене.
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