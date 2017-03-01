СМИ сообщили о проникновении российских подлодок к базам французских ядерных сил

Французский портал «opex360.com» сообщил, что в ноябре 2016 года министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил о «вторжениях» российских подлодок в Бискайский залив, где базируются французские ядерные силы.

Как сообщает российский военный блог bmpd, в ходе слушаний в Сенате Ле Дриан конкретизировал эту информацию: по его словам, к рискам для обороноспособности Франции добавляются угрозы в Китайском море или Северной Атлантике, где, по его информации, также курсируют российские подлодки.

В подтверждение заявления французского министра обороны, газета Le Figaro, как сообщает bmpd, опубликовала информацию, согласно которой тральщики и вертолеты контролируют прилегающие к побережью Иль-Лонг воды — именно там находится военная морская база страны. Так, каждая субмарина, выходящая на боевое патрулирование, сопровождается фрегатом типа FREMM.