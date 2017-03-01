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Опубликованы фото спецназа РФ в Сирии
В Сети опубликованы фотографии российских бойцов Сил специальных операций в Сирии. Военные запечатлены на фоне знаменитых достопримечательностей Пальмиры, сообщает портал defence.ru.
Скорее всего, снимки были сделаны до того, как в конце 2016 года Пальмира вновь перешла под контроль боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
На снимках запечатлена техника и вооружение бойцов. Видно, что спецназовцы используют пикапы, российские бронемашины «Тигр», их оружие оснащено приборами бесшумной стрельбы, а на шлемах установлены видеокамеры.
Публикация фотографий была приурочена ко Дню Сил спецопераций, который в России отмечают 27 февраля.
В сети появились фотографии, на которых запечатлены бойцы Силы специальных операций ВС РФ в Сирии. Больше по ссылкеhttps://t.co/ceaOGDXtBQ pic.twitter.com/kLRSMScNjZ— Defence.ru (@DefenceRu) 1 марта 2017 г.
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