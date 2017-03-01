Опубликованы фото спецназа РФ в Сирии

В Сети опубликованы фотографии российских бойцов Сил специальных операций в Сирии. Военные запечатлены на фоне знаменитых достопримечательностей Пальмиры, сообщает портал defence.ru

Скорее всего, снимки были сделаны до того, как в конце 2016 года Пальмира вновь перешла под контроль боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»

На снимках запечатлена техника и вооружение бойцов. Видно, что спецназовцы используют пикапы, российские бронемашины «Тигр», их оружие оснащено приборами бесшумной стрельбы, а на шлемах установлены видеокамеры.

Публикация фотографий была приурочена ко Дню Сил спецопераций, который в России отмечают 27 февраля.