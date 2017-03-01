«Туполев» показал макет нового бомбардировщика

компании «Туполев» создали первый полноразмерный макет перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА), который должен поступить на вооружение Воздушно-космических сил России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, специалисты компании сконструировали несколько макетов ПАК ДА из композиционных материалов и полноразмерный макет из дерева. «Макеты выполнены по схеме «летающее крыло», - уточнил он.

Источник рассказал, что в новом бомбардировщике будет «максимально» применяться технология «стелс», снижающая радиус обнаружения самолета. Для этого в конструкции ПАК ДА используют радиопоглощающие материалы, а все оружие поместят внутри самолета. Кроме того, ПАК ДА планируется оснастить новейшими российскими средствами радиоэлектронной борьбы. По словам собеседника ТАСС, они «не имеют мировых аналогов по эффективности».

Другой источник агентства в оборонной промышленности заявил, что «первый опытный образец бомбардировщика поднимется в воздух на рубеже 2025 года».