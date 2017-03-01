Создан первый макет нового российского стратегического бомбардировщика

компании «Туполев» создан первый полноразмерный макет перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА) — нового стратегического бомбардировщика, разрабатываемого для ВКС России. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

«Созданы несколько макетов ПАК ДА из композиционных материалов, а также полноразмерный макет из дерева. Макеты выполнены по схеме "летающее крыло"», — сказал собеседник агентства.

По его словам, самолет будет максимально применена технология «стелс»: например, в конструкции будут использованы радиопоглощающие материалы, а все оружие разместят внутри бомбардировщика. Также ПАК ДА планируется оснастить новейшими средствами радиоэлектронной борьбы.

Другой источник в ОПК сообщил ТАСС, что первый опытный образец боевой машины поднимется в воздух ориентировочно «на рубеже 2025 года». Бомбардировщик, по информации собеседника агентства, получит дозвуковую скорость полета.