Беспилотник "зашили" в ракету РСЗО "Смерч"

Николай Макаровец. В России создан БПЛА, который будет "зашит" в боевую часть ракеты реактивной системы залпового огня "Смерч", сообщил ТАСС генеральный конструктор создающего эти системы научно- производственного объединения "Сплав"

Технические характеристики беспилотника специалист раскрывать не стал, сказав только, что такой аппарат готов и ждет своего заказчика.

Николай Макаровец также сообщил журналистам, что в объединении идет работа над усовершенствованием знаменитой системы залпового огня с целью увеличения дальности стрельбы. Он уточнил, что повышение дальности возможно за счет облегчения корпуса снаряда, совершенствования его аэродинамических свойств и применения новых видов топлива для ракет.

Добавим, что РЗСО "Смерч" - советская и российская реактивная система залпового огня калибра 300 миллиметров. Оружие предназначено для поражения живой силы, бронированной и небронированной техники, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей.

Как сообщает пресс-служба НПО "Сплав", на сегодняшний день дальность стрельбы РЗСО составляет от 20 до 90 километров.