В ВМС Украины пожаловались на разбор кораблей в Крыму на запчасти

Командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко заявил, что оставшиеся в Крыму украинские корабли якобы используются Россией в качестве доноров для суден Черноморского флота РФ.

«Корабли стоят отдельно, их выделили, как технику иностранного государства. Но по нашим данным, они существуют как доноры, их разукомплектовывают...», - посетовал Воронченко в эфире «5 канала».

По его словам, в качестве «кораблей-доноров» в Крыму используется «Константин Ольшанский», а «вахту» возле газовых месторождений якобы несут «Тернополь» и «Луцк».

Затем Воронченко призвал западных партнеров передать иностранные корабли, которые по возрасту «вполне устроят Украину», что решило бы вопрос комплектации флота боевыми единицами.

В апреле 2014 года Россия начала передачу кораблей Украине. Из-за начала боевых действий этот процесс был приостановлен. Всего РФ успела вернуть 43 корабля, броне- и автотехнику.