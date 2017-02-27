"Адмирал Григорович" направлен к берегам Сирии

Источник РИА Новости сообщил об отправке ракетного фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович" в Средиземное море.

Фрегат войдет в состав российской корабельной группировки в Средиземном море.

Во вторник "Адмирал Григорович" пройдет пролив Босфор. "Экипаж корабля подготовлен, корабль прошел все необходимые регламенты и готов в полной мере выполнять поставленные задачи в дальней морской зоне", — сообщил источник.

"Адмирал Григорович" - головной фрегат проекта 11356, переданный ВМФ России в марте 2016 года. Корабли этого типа имеют водоизмещение 4 тысячи тонн, скорость хода - 30 узлов, автономность их плавания достигает 30 суток. Фрегаты оснащаются ударным ракетным комплексом "Калибр-НК", зенитными комплексами "Штиль-1" и "Палаш", артиллерийской установкой А-190 калибра 100 миллиметров, торпедным и противолодочным вооружением. Каждый корабль также способен нести на борту вертолет.