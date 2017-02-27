Крым усилят «Буками»

Российский Военно-морской флот развернет в Крыму зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Бук». Их задача — защита кораблей, подводных лодок и судов Черноморского флота от самолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет. По мнению экспертов, военно-морские «Буки» вместе с зенитно-ракетными системами С-300 и С-400 Воздушно-космических сил России в случае необходимости полностью закроют небо над полуостровом и Черным морем.

Как рассказали «Известиям» в штабе Черноморского флота, принципиальное решение о размещении «Буков» в Крыму уже принято. Новые ЗРК поступят на вооружение 1096-го зенитно-ракетного полка (ЗРП), который базируется в Севастополе. На первом этапе ЗРП получит комплексы «Бук-М2», а в последующем — более совершенные «Бук-М3». Правда, точная дата начала перевооружения пока неизвестна. Сейчас на вооружении 1096-го полка стоят зенитно-ракетные комплексы «Оса».

«Бук-М2» поражает самолеты и беспилотники на расстоянии от 3 до 45 км. А крылатые и баллистические ракеты «берет» на дальности до 20 км. При этом от ЗРК не спасутся даже летящие в стратосфере высотные стратегические разведчики. Ракеты «Бука» достают цели на высоте 25 тыс. м. В то же время комплекс «Оса» поражает цели на расстоянии не более 10 км и на высоте чуть более 5 тыс. м.

1096-й полк был сформирован в 1946 году. В 1989 году ЗРП, входящий на тот момент в состав 126-й мотострелковой дивизии, был передан Черноморскому флоту. В следующем году дивизия была расформирована. В 1995 году полк передислоцировался из села Межгорье в Севастополь. Задачей ЗРП стала защита штаба, кораблей, судов и подводных лодок Черноморского флота.

В 2012 году в ходе реформы экс-министра обороны Анатолия Сердюкова 1096 ЗРП был расформирован. Оставшиеся от полка зенитные батареи были переданы в состав 810-й бригады морской пехоты. Но после присоединения Крыма к России воинская часть была восстановлена.

— Зенитно-ракетные полки, аналогичные 1096 ЗРП, ранее входили в состав мотострелковых и танковых дивизий, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Они предназначались для защиты дивизионных частей и подразделений. Такие полки отличались высокой подвижностью, но могли бороться с ограниченной номенклатурой целей. Их главными целями были низколетящие вертолеты и самолеты. Но наступающая или обороняющаяся дивизия занимает гораздо меньшую площадь, чем размещенные в Крыму базы Черноморского флота. Поэтому 1096 ЗРП сейчас сложно прикрыть всю инфраструктуру и места стоянок. Также полк должен защищать корабли и суда, выходящие в море по боевой тревоге. А для решения таких задач на вооружении воинской части должны быть достаточно дальнобойные зенитные комплексы.

В настоящее время в Крыму уже развернута 51-я дивизия ПВО Воздушно-космических сил России. На вооружении соединения стоят зенитно-ракетные системы С-300 и С-400, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь».

— Зенитно-ракетные полки 51-й дивизии защищают стратегически важные объекты инфраструктуры Крыма, — пояснил «Известиям» независимый военный эксперт Антон Лавров . — 1096-й полк прикроет объекты Черноморского флота и выходящие по тревоге в море корабли. Вместе эти воинские части в случае необходимости развернут эшелонированную оборону над Крымом и акваторией Черноморского флота, способную справиться с самым высокотехнологичным противником.

Примечательно, что до недавнего времени зенитно-ракетные системы «Бук» стояли только на вооружении бригад противовоздушной обороны сухопутных войск. Правда, не так давно первые полки этих комплексов появились и в Воздушно-космических силах России. В частности, дивизионы 1721 ЗРП ВКС РФ прикрывали побережье от Туапсе до Сочи во время проведения зимней Олимпиады-2014.