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360tv.ru

Рязанские десантники сняли ролик в стиле Mannequin Challenge

Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного училища решили принять участие во флешмобе Mannequin Challenge, выбрав для изображения манекенов эффектные сцены рукопашных боев и поединков различных единоборств.
Флешмоб с остановившимся временем начался в сети в октябре и быстро стал вирусным. Первые ролики разместили американские школьники. К Mannequin Challenge уже присоединились российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят, космонавты МКС, работники столичного метро, спортсмены, болельщики, музыканты и простые пользователи соцсетей.
Оружие Рязань Стиль жизни
Даниил Квят
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