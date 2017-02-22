СМИ: на Камчатке развернули батарею ракетных комплексов "Бастион"

Минобороны России развернуло на Камчатке первую батарею новейших сверхзвуковых береговых ракетных комплексов (БРК) "Бастион", задача которых — защитить стратегические подводные ракетоносцы "Борей" от кораблей вероятного противника, пишет газета "Известия" со ссылкой на главный штаб Военно-морского флота.

"Бастионы" поступили на вооружение 520-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады в конце прошлого года. Эта воинская часть базируется в Елизовском районе Камчатки. До недавнего времени на вооружении бригады стояли устаревшие береговые ракетные комплексы "Редут". Но сейчас их заменяют "Бастионы", — пишет издание.

Как отмечается, полное перевооружение бригады на новейшие ракетные комплексы планируется завершить в ближайшее время. По данным издания, сейчас на Камчатке базируются две дивизии подводных лодок: 10-я и 25-я.

"В состав последней входят подводные стратегические ракетоносцы Тихоокеанского флота. В 2015 году 25-я дивизия, базирующаяся в Вилючинске, пополнилась ракетным подводным крейсером стратегического назначения проекта "Борей", — подчеркивает издание.

Сообщается, что комплекс "Бастион" разработан и серийно выпускается реутовской военно-промышленной корпорацией "НПО машиностроения". Главный калибр новейшего БРК — сверхзвуковые ракеты "Яхонт", которые способны уничтожать корабли противника на дальности до 300 километров, а также прикрыть до 600 километров побережья.