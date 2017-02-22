«Медведи» наведут «Прометеи»

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95мс и Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22м3, военно-транспортные Ил-76 в режиме реального времени смогут навести на противника новейшие зенитные системы С-500 «Прометей» и С-400 «Триумф». Этого удалось достичь, научив взаимодействовать автоматизированную систему управления (АСУ) военно-транспортной и дальней авиацией «Крыло-А» и АСУ ПВО «Властелин-ТП». В феврале нынешнего года военному ведомству был выдан государственный патент на право интеллектуальной собственности (есть в распоряжении «Известий»).

Работы по совмещению двух автоматизированных систем управления заняли несколько лет. Завершены они были в конце лета прошлого года. По мнению экспертов, «связка» двух систем управления защитит уязвимые бомбардировщики и транспорты от истребителей, а также позволит наносить неожиданные удары по воздушным целям.

Взаимодействуют две АСУ с помощью специальной компьютерной программы. Ее функциональные возможности, как указывается в документах, «заключаются в отправке и приеме сообщений в соответствии с протоколом взаимодействия между изделиями».

— Совмещение двух систем открывает российским Воздушно-космическим силам уникальные возможности, — рассказал «Известиям» главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев . — Станции радиотехнической разведки, установленные на бомбардировщиках и транспортах, с высокой точностью могут обнаруживать вражеские летательные аппараты. Нельзя забывать, что эти машины действуют на расстоянии тысяч километров от границ России. Полученные данные будут переданы на позиции С-400 или С-500. Зенитные системы успеют подготовиться, а если позволит дальность, то и сбить самолеты противника.

Как указывается в открытых источниках, «Крыло-А» (изделие 83т50А) — это автоматизированная система дальней авиации и военно-транспортной авиации с функциями автоматизированной системы боевого управления. «Крыло» отображает в реальном времени координаты самолетов, их параметры и техническое состояние. Также АСУ передает на наземные пункты управления данные с бортовых систем радиотехнической разведки сведения о воздушной обстановке.

Работы по «Властелину-ТП» были начаты концерном ВКО «Алмаз-Антей» еще в середине 2000-х годов. Как указывается в годовых отчетах концерна, «Властелин» — это перспективная автоматизированная система управления авиацией и ПВО.

— АСУ предназначена для управления новейшими зенитными системами, — пояснил Дмитрий Корнев. — Еще в первых сообщениях говорилось, что создается она именно для работы с С-500. Также можно предположить, что к «Властелину» могут быть подключены системы С-400, С-300В4 и, возможно, «Бук-М3». Система отображает информацию от всех систем наблюдения, в режиме реального времени распределяет цели между зенитными системами и выдает полетное задание.

Как отметил независимый военный эксперт Антон Лавров , соединение отдельных информационных систем в единую — это магистральный путь развития современных систем вооружения.

— Это так называемый принцип сетецентрической войны, — отметил Антон Лавров. — В частности, по такому принципу создан новейший американский истребитель F-35. Обмен информацией между системами ПВО, радиолокаторами и летательными аппаратами повышает информационную осведомленность не только штабов и пунктов управления, но и расчетов зенитных систем, операторов РЛС и пилотов самолетов. Это позволяет быстрее реагировать на действия противника и, упреждая их, самостоятельно наносить удары.

Как рассказал «Известиям» бывший главком ВВС России Петр Дейнекин, с учетом протяженности границ России еще во времена СССР разрабатывались воздушные средства, обеспечивающие предупреждение о нападении.

— Стратегические ракетоносцы и дальние бомбардировщики выполняют свои задачи далеко от родных берегов, и поэтому информация, полученная с них, будет очень полезна для систем ПВО страны, так как позволит им подготовиться к воздушному нападению, — пояснил Петр Дейнекин.

Когда именно система будет применяться на практике, опрошенные «Известиями» специалисты ответить затруднились. Но по прогнозам, ее внедрение может занять два-три года.