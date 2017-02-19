Рогозин пообещал разорвать оборону США новыми российскими ракетами

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал, что создающиеся в стране новые межконтинентальные баллистические ракеты смогут преодолеть любую оборону США. Об этом он заявил в программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

Рогозин пояснил, что сейчас российские ядерные силы сдерживания состоят из разных ракет, в том числе из« старых советских классических» «Воевод». «Их очень боятся, они очень надежны, их срок продлен до момента, пока не появится новое оружие, новое ракетное вооружение», — добавил он.

По словам вице-премьера, работы в этой сфере идут по плану. Он подчеркнул, что новое оружие, которое скоро появится у армии, «способно преодолеть и сегодняшнюю, и завтрашнюю, и послезавтрашнюю противоракетную оборону США».

«Мы разорвем эту оборону. Она не представляет для нас на сегодняшний день, кроме провокации, серьезной военной угрозы», — сказал Рогозин.