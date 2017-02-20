Рогозин заявил, что новый танк "Армата" превосходит западные аналоги

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым " на канале "Россия 1" заявил, что новейший российский танк Т-14 "Армата" по техническим характеристикам превосходит американские, израильские и европейские аналоги.

"По танкам у нас, безусловно, есть преимущество, потому, что танк, созданный в Нижнем Тагиле (на "Уралвагонзаводе" — ред.), по своим техническим характеристикам превышает характеристики американских, израильских и я уже не говорю о европейских танках", — сказал он.

Основной боевой танк Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, полностью российская разработка. Он построен на базе универсальной тяжелой платформы нового поколения "Армата", на которой можно производить танки, тяжелые боевые машины пехоты, инженерные машины, тяжелые БТР, машины поддержки танков, разведки и управления.